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    23:25, 23 Февраль 2021 | GMT +6

    Из-за метели и снега ограничено движение на нескольких трассах в трех областях

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Из-за метели и снега ограничено движение на нескольких трассах в Акмолинской, Павлодарской и Карагандинской областях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МИИР РК.

    В Акмолинской области 23.02.2021 г. с 22.45 ч. в связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограничение видимости), введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодорогах:

    1. «Нур-Султан-Ерейментау-Шидерты» км 16-200, уч. г.Нур-Султан-гр.Павлодарской обл.

    2.«Нур-Султан-Кабанбай Батыра-Киевка-Темиртау» км. 16-51, уч. г. Нур-Султан-гр. Карагандинской области.

    3. С 21.00 в связи с ухудшением погодных условий (снег, метель) закрыт участок автодороги «Нур-Султан-Коргалжын» 19-180 км (г. Нур-Султан – Коргалжынский заповедник) для всех видов автотранспорта.

    В Павлодарской области 23.02.2021 г. с 22.45 ч. в связи с ухудшением погодных условий в Акмолинской обл. введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д «Нур-Султан-Ерейментау-Шидерты» км. 200-254, уч. гр.Акмолинской области - п.Шидерты.

    В Карагандинской области 23.02.2021 г. с 22.45 ч. в связи с ухудшением погодных условий в Акмолинской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Нур-Султан-Кабанбай Батыра-Киевка-Темиртау» км 51-104, уч. гр. Акмолинской области - с.Нура.


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