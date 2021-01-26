Из-за метелей перекрывают дороги в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В Жамбылской области несколько дней бушуют метели, введены ограничения движения автотранспорта по нескольким направлениям автодорог республиканского и областного значения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Жамбылской области, с 23 по 24 января силами ДЧС проводится патрулирование с целью оказания помощи водителям и пассажирам, оставшимся в снежных заносах.

В эти дни в Жуалынском районе на перевале Шакпак из-за закрытия участка автодороги республиканского значения Алматы – Термез - Ташкент вызволено пять легковых автомашин и спасено 12 человек. В Таласском районе на автодороге областного значения Карабастау – Каратау – Жанатас - Саудакент (27 - 140 км) из снежного заноса на очищенные участки автодороги отбуксировано три легковые автомашины, спасено 12 человек, из них трое детей, все они доставлены в город Каратау.

В Таласском районе, 40 км от села Бериккара, местность «Котырбулак», на степной дороге из-за технически не исправной автомашины «Нива», застряли двое человек. Получив сигнал о помощи, спасатели в количестве пяти человек отправились на их поиски, которые продолжались около трех часов. Вызволив людей из снежного плена, спасатели эвакуировали их в город Каратау.

В Сарысуском районе из-за закрытия участка автодороги областного значения Тараз – Аккол – Саудакент - Кумкент силами сотрудников ДЧС из снежных заносов вызволено пять легковых автомашин и спасено семь человек, которые доставлены в город Жанатас.

В ведомстве отметили, что в медицинской помощи никто из спасенных не нуждался.

Жамбылских водителей просят следить за прогнозом погоды, не выезжать без особой необходимости за пределы населенных пунктов, соблюдать рекомендации спасателей. В случае необходимости звонить на номер службы спасения 112, напомнили в ДЧС Жамбылской области.

Напомним, специалисты УЧС и ДЧС Жуалынского, Жамбылского, Таласского, Сарысуского районов проводят оперативные работы по спасению водителей и пассажиров, оказавшихся на заснеженных трассах. В ДЧС Жамбылской области создан оперативный штаб, в состав которого вошли представители «Казавтожол», КТЖ, управления пассажирского транспорта, департамента полиции. Развернуты пункты обогрева в райцентре Б.Момышулы и селе Шакпак-ата Жуалынского района, в селах Айша-биби и Бектобе Жамбылского района. Под пункты обогрева приспособлены школа, мечеть, дом культуры, организовано питание, обеспечено дежурство медицинских работников.