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Из-за метелей и снегопада на востоке Турции закрываются дороги
20 Декабря 2021 16:52
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ЭРЗУРУМ. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - На востоке Турции уже третьи сутки продолжаются снегопады и метели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».
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Морозная погода привела к сбоям в работе общественного транспорта, перебоям в энергоснабжении населенных пунктов.
Особо сложная ситуация наблюдается в провинции Эрзурум, где транспортные службы рапортуют об ограничении транспортного сообщения с 525 населенным пунктами.
В провинции Карс часть дорог уже удалось расчистить. В учебных заведениях ряда поселков объявлены однодневные каникулы.
Бригады регионального управления автомобильных дорог продолжают работы по расчистке снега. Временно прекращено сообщение с 144 селами провинции.
В Эрзинджане закрыты 37 сельских дорог.
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