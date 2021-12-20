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Из-за метелей и снегопада на востоке Турции закрываются дороги

20 Декабря 2021 16:52
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Из-за метелей и снегопада на востоке Турции закрываются дороги

ЭРЗУРУМ. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - На востоке Турции уже третьи сутки продолжаются снегопады и метели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».

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Морозная погода привела к сбоям в работе общественного транспорта, перебоям в энергоснабжении населенных пунктов.

Особо сложная ситуация наблюдается в провинции Эрзурум, где транспортные службы рапортуют об ограничении транспортного сообщения с 525 населенным пунктами.

В провинции Карс часть дорог уже удалось расчистить. В учебных заведениях ряда поселков объявлены однодневные каникулы.

Бригады регионального управления автомобильных дорог продолжают работы по расчистке снега. Временно прекращено сообщение с 144 селами провинции.

В Эрзинджане закрыты 37 сельских дорог.


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#Турция   #Дороги   #Погода  
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