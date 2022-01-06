Из-за массовых беспорядков пострадали сотрудник и здание телеканала Qazaqstan в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Из-за массовых беспорядков пострадали сотрудник и здание алматинского филиала национального телеканала «Qazaqstan», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня в Алматы неизвестная группировка подожгла здание городского филиала национальной телекомпании «Qazaqstan». Своровали камеры, сгорели склад «Золотой фонд» («Алтын кор») и комната серверов. Нападающие полностью разгромили памятники заслуженным сотрудникам телевидения Кенжеболату Шалабаеву, Камалу Смайылову, Сагату Ашимбаеву, Шерхану Муртазе. В ходе происшествия легкие телесные ранения получил юрист, находившийся в здании», - сообщили корреспонденту Казинформа в пресс-службе телерадиокорпорации «Qazaqstan».

Телерадиокорпорация «Qazaqstan» призывает всех коллег и казахстанцев сохранять спокойствие и быть бдительными.