РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:21, 11 Октябрь 2021 | GMT +6

    Из-за лопнувших колес автомобиль перевернулся у крыльца гостиницы в Мангистауской области

    None
    None
    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Подробности дорожного инцидента в селе Бейнеу предоставила пресс-служба департамента полиции Мангистауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Lada.kz.

    ДТП на улице Султана Бейбарыса возле гостиницы «Арай» в селе Бейнеу Бейнеуского района произошло 10 октября. Автомобиль перевернулся у крыльца здания.

    «У автомобиля Mercedes-Benz лопнуло колесо и водитель, не справившись с рулевым управлением, допустил столкновение с припаркованным автомобилем Lada 21902. После это врезался в ограждение гостиницы и перевернулся», - сообщили в ведомстве.

    Пострадавшие были доставлены в районную больницу, где им оказали медицинскую помощь. После все были отпущены домой.

    На водителя составлен административный протокол по части 3 статьи 610 КоАП РК «Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлёкшее причинение лёгкого вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества, совершенные лицом, не имеющим либо лишённым права управления транспортным средством».

    Ему предстоит выплатить штраф в размере 60 месячных расчётных показателей (175 020 тенге).


    Теги:
    ДТП Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Общество Происшествия Мангистауская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 19:44
    Назван состав «Астаны» на «Коппа Бернокки»
    Сегодня, 19:19
    Пожар в ночном клубе в Испании унес жизни 11 человек
    Сегодня, 18:53
    Карина Ибрагимова выиграла лицензию на парижскую Олимпиаду
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!