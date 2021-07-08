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    05:55, 08 Июль 2021 | GMT +6

    Из-за лопнувшего колеса автомобиль перевернулся на трассе в Акмолинской области

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Из-за лопнувшего колеса на трассе в Акмолинской области перевернулся автомобиль, за рулем которого находилась жительница столицы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции региона, 6 июля 2021 г. в 13:46 на 194-м км автодороги «Нур-Султан-Петропавловск» водитель автомашины марки «Тойота Раф 4» - 48-летняя жительница города Нур-Султан, двигаясь в направлении города Кокшетау, в результате разгерметизации переднего правого колеса, не справившись с рулевым управлением, допустила опрокидывание.

    «В результате ДТП в приемный покой Буландынской центральной районной больницы были доставлены пассажиры автомашины марки «Тойота Раф 4»: 9-летняя жительница города Нур-Султан с диагнозом «ушиб нижней челюсти» и 47-летняя жительница города Нур-Султан с диагнозом «ушиб грудной клетки». В отношении водителя составлен административный протокол по ч.1 ст. 610 КоАП РК «Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества», - отметили в ведомстве.

    Как добавили в полиции, от пассажиров поступило заявление о том, что они отказываются от СМЭ и не имеют каких-либо претензий к водителю.

    Теги:
    ДТП Происшествия, ЧС Происшествия Акмолинская область
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