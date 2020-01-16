Из-за ливня и гололеда закрыты дороги в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Сегодня из-за ухудшения погодных условий - ливня, гололеда - с 18 часов закрыт ряд автодорог республиканского значения, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС.

Закрыто движение на участках автодороги республиканского значения, «Северный обход» (0-39 км, город Актобе), на участках автодороги «Самара-Шымкент» с 773 по 965 километр , от поселка Белогорка до поселка Карабутак.

​В связи с ухудшением погодных условий закрыто движение на участке автодороги республиканского значения «Актобе - Орск» с 40 по 135 километр, от поселка Шамши Калдаякова до границы РФ.

Также с 18 часов закрыто движение на участке автодороги республиканского значения «Карабутак-Комсомол-Костанай» с 0 по 234 километр, от поселка Карабутак до границы с Костанайской областью.