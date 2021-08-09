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Из-за ливней эвакуировано более семи тысяч человек в китайской провинции Сычуань
ЧЭНДУ. СИНЬХУА-КАЗИНФОРМ - Проливные дожди затронули более 100 тысяч жителей провинции Сычуань на юго-западе Китая и стали причиной экстренной эвакуации более семь тысяч человек, заявили местные власти в воскресенье. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.
Согласно сообщению провинциального управления водного хозяйства, с 8:00 субботы до 8:00 воскресенья, сильные ливни обрушились на северо-восточную часть провинции Сычуань, включая города Бачжун, Наньчун и Дачжоу, затопив дороги и подняв уровень воды в нескольких местных реках выше критической отметки.
По данным названного управления, на гидрометрической станции в уезде Иншань за сутки количество осадков достигло 424,8 мм.
Работы по ликвидации последствий стихийных бедствий продолжаются.
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