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Из-за коррупции подчиненного уволился замакима СКО

3 Сентября 2020 11:40
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Из-за коррупции подчиненного уволился замакима СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов принял отставку своего заместителя Антона Федяева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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А. Федяев подал в отставку после оглашения приговора экс-руководителю ГАСКа Батырбеку Калабаеву.

Ранее мы сообщали, что заявление об отставке подал и аким Акжарского района Ербатыр Мадьяров, чей заместитель проходил по тому же делу о коррупции в ГАСКе.

«Согласно принятому закону о персональной ответственности руководителей за коррупционные преступления подчиненных, в связи с вступлением в законную силу решения суда в отношении бывшего руководителя ГАСКа Батырбека Калабаева и заместителя акима Акжарского района Курала Досимбекова, распоряжением акима СКО, по согласованию с Администрацией Президента от занимаемых должностей освобождены заместитель акима области Антон Федяев и аким Акжарского района Ербатыр Мадьяров», - прокомментировали в пресс-службе акима области.


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#Северо-Казахстанская область   #Борьба с преступностью   #Коррупция   #Акимат   #Общество  
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Автор:

Олеся Жуковень

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