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Из-за короткого замыкания в школе учащихся перевели на онлайн-обучение в Атырау

20 Января 2023, 15:36
Из-за короткого замыкания в школе учащихся перевели на онлайн-обучение в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Из-за короткого замыкания в электрощитовой и задымления в средней школе №21 учащихся перевели на онлайн-обучение в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«ЧП в средней школе произошло до начала занятий - детей в школе еще не было. Никто не пострадал. Задымление было только в помещении щитовой комнаты. На место ЧП было отправлено пять единиц техники. Но поскольку открытого огня не было, тушить ничего не пришлось»,- рассказали в пресс-службе ДЧС Атырауской области.

В пресс-службе областного управления образования сообщили, что из-за задымления 20 января в средней школе №21 на дистанционное обучение отправлены 1 289 учеников, а также 112 педагогов. По предварительному заключению задымление в электрощитовой учебного заведения произошло из-за короткого замыкания.


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