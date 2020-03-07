Из-за коронавируса внешнеторговый оборот КНР за два месяца снизился на 9,6%

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Внешнеторговый оборот Китая за январь и февраль текущего года сократился на 9,6%, составив $594,1 млрд, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Главное таможенное управление КНР.

Как следует из данных, опубликованных в субботу на сайте ведомства, за первые два месяца 2020 года экспорт страны уменьшился на 15,9% и составил $294,2 млрд. Импорт сократился на 2,4%, до отметки $299,9 млрд.

«На снижение внешнеторгового оборота в основном повлияли такие факторы, как эпидемия коронавируса и продление новогодних каникул», - говорится в заявлении китайской таможни.

Согласно статистическим данным за указанный период времени внешнеторговый оборот Китая снизился с такими традиционными торговыми партнерами, как ЕС, США и Япония. Вместе с тем, отмечен 2% рост экспортно-импортных операций с АСЕАН.

Кроме того, за два месяца текущего года наблюдалось значительное увеличение импорта Китаем сельскохозяйственной продукции, прежде всего, свинины.

Наряду с этим, с 24 по 29 февраля т.г. китайская таможня ускорила процедуры таможенного оформления противоэпидемических средств из-за рубежа. За одну неделю таможенное оформление прошли 2,46 млрд единиц продукции, предназначенной для профилактики и контроля эпидемии. Общая их стоимость достигла $1,18 млрд. За указанный период в общей сложности в Китай из-за рубежа было завезено 2,2 млрд защитных масок.

В целом, за истекшие сутки (по состоянию на 00:00 часов 6 марта) в материковом Китае выявлено 99 новых случаев заражения коронавирусом, 28 – с летальным исходом, вылечено и выписано из больниц – 1678 человек.