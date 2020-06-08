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Из-за коронавируса в Сеуле закрыли крупнейший парк развлечений

8 Июня 2020 16:25
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Из-за коронавируса в Сеуле закрыли крупнейший парк развлечений

СЕУЛ. КАЗИНФОРМ - Крупнейший крытый тематический парк в Южной Корее закрыли в воскресенье после того, как органы здравоохранения подтвердили, что у одного из посетителей парка выявили коронавирус, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Yonhap.

Lotte World Adventure, парк развлечений в районе Сонгпа, на юге Сеула, приостановил свою работу около 13.00 часов в целях безопасности посетителей и работников.

По словам представителей органов здравоохранения, ученик средней школы, у которого был выявлен вирус, находился в городском тематическом парке с 12 часов дня до 9 часов вечера в пятницу.

Утром в воскресенье власти подтвердили, что у него диагностирован коронавирус.

В Lotte World Adventure сообщили, что около 2 тысячи человек посетили тематический парк в пятницу, около 690 человек находились в тех же местах, где и этот инфицированный. В субботу в парке было около 4700 посетителей, а в воскресенье - 1100, прежде чем было объявлено о закрытии парка.

В парке сообщили, что посетители заходили в тематический парк строго в масках с соблюдением правил социального дистанцирования на аттракционах. Все поручни обрабатывались после каждой поездки.

Отмечается, что до сих пор ни у одного из сотрудников парка не было выявлено каких-либо симптомов заболевания COVID-19.

Представители Lotte World Adventure заявили, что планируют открыть тематический парк во вторник после завершения дезинфекционных работ.


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Ключевые слова: Корея, Коронавирус,
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