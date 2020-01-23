Из-за коронавируса в Китае усилен контроль в атырауском аэропорту
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Из-за вспышки коронавируса в Китае усилен контроль за прибывающими международными рейчаси пассажирами в атырауском аэропорту, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Все прибывающие из-за рубежа пассажиры сканируются специальным прибором – тепловизором, который реагирует, если у человека повышенная температура. Связано это с усилением мер безопасности в связи с событиями в Китае», - сообщила главный специалист отдела санитарно-карантинного контроля департамента по контролю за качеством работ и услуг на транспорте Айнагуль Орынбасарова.
Проинформировав, что еженедельно в Международный аэропорт «Атырау» прибывает восемь международных рейсов: четыре из Амстердама, по два из Стамбула и Франкфурта-на-Майне. С начала 2020 года в город прибыли 32 международных рейса, это 2790 пассажиров и 261 член экипажа — пилоты и бортпроводники.
«Наша задача — проконтролировать, чтобы в регион не попал больной новым коронавирусом или другими инфекциями. Вести контроль за пассажирами мы будем до тех пор, пока ситуация с вирусом в Китае не нормализуется», - говорит Айнагуль Орынбасарова.
Людей с повышенной температурой, прибывших на самолетах международных рейсов, не было. На сегодняшний день (23 января – прим. авт.) эпидситуация стабильная, отметила А. Орынбасарова.
Напомним, случаи заражения коронавирусом нового типа уже выявили в Южной Корее, Таиланде, Японии и США.
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