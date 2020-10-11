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Из-за коронавируса в Германии ограничили работу баров и продажу алкоголя

11 Октября 2020, 14:31
Из-за коронавируса в Германии ограничили работу баров и продажу алкоголя

ЛИОН. EURONEWS - КАЗИНФОРМ - Власти Германии вынуждены ограничить работу баров и продажу алкоголя в Берлине и Франкфурте-на-Майне, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

Столица и финансовый центр страны на этой неделе пополнили список зон повышенного риска, преодолев порог в 50 новых случаев заболевания COVID-19 на 100 000 человек населения. За сутки в Германии выявлено более 4,5 тысяч новых случаев заражения COVID-19.

Владельцы баров против новых ограничений, так как, по их словам, комендантский час нанесет серьезный ущерб экономике.

Мадрид и пригороды снова закрываются от всей остальной Испании, как минимум на 2 недели. Уровень распространения вируса там все еще высок. За сутки в стране зафиксировано почти 6 тысяч новых инфицированных.

Согласно новым правилам жителям нельзя покидать город, только в случае острой необходимости. Бары и рестораны в испанской столице теперь закрываются в 10 вечера и должны сократить заполняемость вдвое.

Россия второй день подряд бьет рекорд по количеству новых случаев заражения. В субботу коронавирусом там заразились 12 846 человек. При этом почти треть из них только в Москве.

Мэр столицы Сергей Собянин накануне заявил, что следующая неделя станет «во многом решающей» в ситуации с коронавирусом. Власти по экономическим соображениям хотят избежать «крайне нежелательных» мер.


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