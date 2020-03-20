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Из-за коронавируса сократилось посещение детьми детских садов в СКО

20 Марта 2020 16:36
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Из-за коронавируса сократилось посещение детьми детских садов в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области 20 марта в детские сады пришли всего 5 427 ребятишек, или 27,5% от общего числа посещающих дошкольные организации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Руководитель управления образования Гульмира Каримова на брифинге в региональной службе коммуникаций рассказала, что еще в понедельник, 16 марта, детские сады посетило более 8 тысяч детей - 41,8%.

«Дошкольные организации работают в штатном режиме, при этом для детей обеспечивается свободное посещение. Норма по отчислению за пропуски на этот период не действует. Места за детьми, которые не будут посещать детский сад, будут сохранены. Мониторинг детей ведется ежедневно», - сказала Г.Каримова.

Глава облздрава добавила, что детских садах соблюдаются все необходимые санитарно-гигиенические требования.

При приеме детей в детские дошкольные учреждения ежедневно проводятся обязательные утренние фильтры. Обязательны режим проветривания, кварцевания, уборки, питьевой, увеличено количество влажных уборок. Используются дезинфицирующие средства и рабочие растворы. Все дошкольные учреждения обеспечены необходимым количеством дезинфицирующих средств.


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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Образование, Коронавирус, Коронавирус в РК,
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Автор:

Олеся Жуковень

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