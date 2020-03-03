Из-за коронавируса отменены шесть чемпионатов мира с участием сборной Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международная федерация хоккея заявила об отмене шести мартовских международных турниров в связи с распространением коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

У мужчин будет отменено проведение юниорских чемпионатов мира U-18 в группах А (соревнования запланированы на 22-28 марта в Таллине) и В (23-29 марта в Софии) второго дивизиона, а также в группах А (16-22 марта в Стамбуле) и В (с 29 марта по 4 апреля в люксембургском Коккельшойере) третьего дивизиона.

У женщин отменены мировые первенства среди группы В первого дивизиона (с 28 марта по 3 апреля в польском городе Катовица) и группы А второго дивизиона (с 29 марта по 3 апреля в испанской Хаке).

Женская сборная Казахстана по хоккею должна была принять участие в чемпионате мира в польском городе Катовице (29 марта — 3 апреля).

Медицинский комитет ИИХФ выступил с рекомендацией отменить эти турниры во время своего заседания в субботу, 1 марта, в Будапеште.

Совет ИИХФ вновь соберется в Цюрихе в середине марта для своего ежегодного весеннего собрания. На этом заседании Совет оценит влияние этих отмен в отношении любой финансовой компенсации за уже понесенные расходы как организаторам турнира, так и участвующим командам.

Конкурсно-координационный комитет ИИХФ также рассматривает спортивные последствия отмены турниров и представит рекомендации Совету ИИХФ во время его мартовского заседания.

Между тем, главный офис ИИХФ продолжает следить за развитием коронавируса и ежедневно пересматривает способность организаторов турниров принимать чемпионаты ИИХФ в апреле. Основываясь на событиях, которые произойдут в ближайшие недели, Совету ИИХФ будет представлен ряд сценариев на его ближайшем совещании, прежде чем принять решение о следующем плане действий.

«Я хотел бы поблагодарить Медицинский комитет за его рекомендацию после очень напряженных обсуждений в эти выходные, я также благодарю наших членов Совета за их поддержку этой рекомендации в такие сложные времена», — сказал президент ИИХФ Рене Фазель после внеочередного заседания Совета. «Мы будем ежедневно тщательно оценивать события в наших странах».

Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди женщин 2020 года и все последующие чемпионаты, которые пройдут в апреле и мае 2020 года, остаются в графике.

Напомним, на прошлой неделе местными органами власти из-за коронавируса были отменены чемпионат мира по хоккею с шайбой 2020 года в Бишкеке, Кыргызстан (03-05 мая 2020).