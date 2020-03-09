Из-за коронавируса отменен Боаоский азиатский форум

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Ежегодный экономический форум в Боао на острове Хайнань (КНР), известный как «китайский Давос», перенесен из-за эпидемии коронавируса, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт секретариата Боаоского азиатского форума (БАФ).

«В целях поддержки мер, предпринимаемых правительствами стран в области профилактики и борьбы с эпидемией, а также в духе ответственности за здоровье и безопасность участников форума, на основе консультаций с правительством принимающей стороны принято решение отложить проведение ежегодного совещания 2020 года», - говорится в заявлении секретариата БАФ, распространённом вечером в понедельник.

Напомним, что в этом году главной темой совещания БАФ, которое было намечено на период с 24 по 27 марта, должна была стать «Мир в процессе инноваций: сплотится во имя общего будущего».

Как ранее сообщало агентство «Синьхуа», для участия в совещании были приглашены более двух тысяч человек со всего мира: главы государств, представители международных организаций, бизнес-кругов и СМИ.