-
-
-
-
-
-
вчера 21:47
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 14:29
-
-
-
-
-
вчера 13:13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Из-за коронавируса матчи Кубка Федерации перенесли из Китая в Казахстан
ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Матчи Кубка Федерации будут перенесены из Китая в Казахстан в связи со вспышкой коронавируса в китайском Вухане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.
Агентство сообщает, что матчи Кубка Федерации в региональной группе Азии и Океании, которые должны были пройти в китайском Дунгуане с 4 по 8 февраля, будут перенесены в столицу Казахстана, Нур-Султан. Даты состязаний останутся прежними.
Из-за вспышки коронавируса в Китае уже были отменены или перенесены соревнования по футболу, боксу, баскетболу и другим видам спорта.
Непосредственно в Ухане 3-9 февраля должен был состояться женский отборочный турнир по футболу среди азиатских команд группы Б на Олимпийские игры в Токио летом этого года. Теперь это мероприятие пройдет в Сиднее.
В Ухане также были запланированы соревнования по боксу, баскетболу и футболу. Они также будут перенесены в другие страны. Точные места проведения пока не оглашались.
Ранее сообщалось, что в результате заражения коронавирусом в китайском городе Ухане уже умерли 56 человек. Количество заразившихся новым типом вируса уже перевалило за отметку в 2 000 человек.
- «Автомобилист» - «Барыс»: где, когда и во сколько смотреть трансляцию матча КХЛ
- Лучший юный теннисист по версии ITTF Алан Курмангалиев мечтает попасть на Олимпиаду
- Минздрав РК: Информация о более 2,8 млн инфицированных пневмонией в Китае - фейк
- Сall-центр по вопросам коронавируса создали в Минздраве РК
- Носить маски требуют от пассажиров поездов, курсирующих между Казахстаном и Китаем
- «Эйр Астана» отменила все тургруппы из Урумчи и Пекина
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана