Из-за коронавируса матчи Кубка Федерации перенесли из Китая в Казахстан

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Матчи Кубка Федерации будут перенесены из Китая в Казахстан в связи со вспышкой коронавируса в китайском Вухане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

Агентство сообщает, что матчи Кубка Федерации в региональной группе Азии и Океании, которые должны были пройти в китайском Дунгуане с 4 по 8 февраля, будут перенесены в столицу Казахстана, Нур-Султан. Даты состязаний останутся прежними.

Из-за вспышки коронавируса в Китае уже были отменены или перенесены соревнования по футболу, боксу, баскетболу и другим видам спорта.

Непосредственно в Ухане 3-9 февраля должен был состояться женский отборочный турнир по футболу среди азиатских команд группы Б на Олимпийские игры в Токио летом этого года. Теперь это мероприятие пройдет в Сиднее.

В Ухане также были запланированы соревнования по боксу, баскетболу и футболу. Они также будут перенесены в другие страны. Точные места проведения пока не оглашались.

Ранее сообщалось, что в результате заражения коронавирусом в китайском городе Ухане уже умерли 56 человек. Количество заразившихся новым типом вируса уже перевалило за отметку в 2 000 человек.