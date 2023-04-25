Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Здравоохранение

Из-за кори часть классов сельской школы перешли на онлайн-обучение в Атырауской области

Автор:  
Виктор Сутягин
25 Апреля 2023, 15:51
Из-за кори часть классов сельской школы перешли на онлайн-обучение в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Из-за кори в Атырау часть классов школы в пригородном селе Жанаталап перешли на онлайн-обучение. Об этом сообщила руководитель управления образования Гульнара Садуахасова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В средней школе имени Жамбыла села Жанаталап у одного учащегося 5-го класса и двух учеников 2-го класса обнаружены признаки кори. В связи с этим принято решение с 25 апреля по 2 мая перевести классы, где обучаются заболевшие дети, на дистанционный формат обучения, так как требуется провести дезинфекцию и санитарную уборку», - сказала Гульнара Садуахасова.

Всего в этом году в регионе со 2 марта по 24 апреля зарегистрировано 15 случаев с подозрением на корь.
«Из них лабораторным способом доказана заболеваемость шести детей. По четырём случаям обследования дали отрицательный результат. В пяти случаях проводится исследование. Кроме того, под медицинским наблюдением находятся 216 человек, состоявших в контакте с больными», - сказал руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Атырауской области Мадениет Танауов.


Атырауская область   Образование   Здравоохранение  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
Особенного ребенка избивали в детском саду в Астане
Особенного ребенка избивали в детском саду в Астане
Сотрудничество в авиационной сфере обсудили Премьер-Министр РК и глава компании TAV Airports Holding
Сотрудничество в авиационной сфере обсудили Премьер-Министр РК и глава компании TAV Airports Holding
Снижение вреда в борьбе с вредными привычками: эксперты обсудили эффективность подхода
Снижение вреда в борьбе с вредными привычками: эксперты обсудили эффективность подхода
«Канело» попал в Книгу рекордов Гиннесса после боя с Головкиным
«Канело» попал в Книгу рекордов Гиннесса после боя с Головкиным
Центральная Азия обладает потенциалом для смягчения глобальной нехватки энергии и продовольствия
Центральная Азия обладает потенциалом для смягчения глобальной нехватки энергии и продовольствия
Международный турнир по греко-римской борьбе проведут в Астане
Международный турнир по греко-римской борьбе проведут в Астане
Тимур Шиниязов назначен акимом Жанибекского района ЗКО
Тимур Шиниязов назначен акимом Жанибекского района ЗКО