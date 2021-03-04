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    16:45, 04 Март 2021 | GMT +6

    Из-за карантинных ограничений 50% сотрудников должны работать удаленно в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с карантинными ограничениями в столице половина сотрудников учреждений и организаций должна работать удаленно. Об этом говорится в Постановлении главного государственного санитарного врача города Нур-Султан Сархат Бейсеновой об ограничительных и карантинных мерах, передает МИА «Казинформ».

    «Теперь не менее 50% работников всех организаций, предприятий должны работать удаленно. А работа фудкортов в штатном режиме разрешена только на доставку и вывоз пищи», - говорится в постановлении.

    С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Астана
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