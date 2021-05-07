Из-за издевательств мужа едва не покончила с собой жительница СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские на протяжении нескольких месяцев помогали молодой женщине расстаться с мужем-тираном, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, 33-летняя жительница Петропавловска находилась в гражданском браке с мужчиной, который регулярно ее избивал. Она обращалась в полицию, там он обещал исправиться, женщина верила, дело закрывали. Ситуация усугублялась экономической зависимостью от мужа.

«Сотрудники группы по защите женщин от насилия терпеливо проводили с ней профилактическую работу. Женщина, как и многие в её положении, соглашалась, что нужно менять жизнь, но опасалась принимать решительные меры, терпела новые издевательства. В итоге оказалась на грани суицида. В конце концов, согласилась отправиться в приют для жертв бытового насилия при Центре поддержки женщин. Там женщинам предоставляют убежище на срок до полугода, оказывают психологическую и правовую поддержку, помогают с профессиональным обучением», - рассказали в пресс-службе.

Когда срок пребывания в приюте истёк, женщина уехала в другой город, устроилась на работу. Регулярно высылает деньги своему отцу, у которого воспитываются двое её детей, планирует перевезти родных на новое место жительства.

«Её случай должен стать примером для жертв домашних тиранов. Прощая временно присмиревших дебоширов, женщины ставят под угрозу свою жизнь и здоровье, поскольку бытовое насилие не сходит на нет, оно может только усиливаться. Правонарушения в сфере быта отличаются латентностью, поскольку жертвы домашних тиранов далеко не всегда обращаются в правоохранительные органы, либо забирают заявления, соглашаясь на примирение», - сказала старший инспектор Айнур Джакупова.

Полицейские напомнили о телефонах доверия, по которым можно сообщить о домашнем насилии. По Петропавловску (7152) 39-48-56, по области (7152) 61-25-30, WhatsApp 8-708-432-45-61, Центр поддержки женщин 8-777-278-52-72.