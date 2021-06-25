Из-за грозы произошли два лесных пожара в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала пожароопасного периода произошло 16 лесных пожаров на площади более 34 гектаров. Ущерб составил 3,2 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге руководитель отдела лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий Василий Лабанчук сообщил, что по вине населения произошел один пожар, в пяти случаях – из-за сельскохозяйственных палов и поджога травы, два пожара возникли от грозовых разрядов. По восьми пожарам причины не установлены.

«Установлены 6 виновных лиц, которыми возмещен ущерб в сумме 732 тысячи тенге. За нарушения правил пожарной безопасности в лесах привлечены к адмответственности 28 правонарушителей, наложены штрафы на сумму 575 тысяч тенге», - сообщил В.Лабанчук.

Заместитель начальника департамент по чрезвычайным ситуациям Урал Абдрахманов добавил, что в регионе работают 47 мобильных групп. Они провели уже около 450 рейдов, во время которых за нарушение правил пожарной безопасности к административной ответственности привлекли 94 нарушителя.

«С наступлением пожароопасного периода зарегистрировано более 600 случаев возгораний травы, мусора, камыша. Зафиксированы 38 случаев степных загораний на площади 423,2 га. Основные причины являются неосторожное обращение с огнем населения; нарушение правил пожарной безопасности при проведении работ по отжигу сухой растительности, сжигания мусора и бытовых отходов», - сказал У.Абдрахманов.