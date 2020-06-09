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вчера 21:57
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Из-за грозы несколько улиц Усть-Каменогорска остались без электричества
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ — В Усть-Каменогорске из-за аварийного отключения без электричества остались несколько улиц, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «ВК РЭК».
В ведомстве сообщили, что в 16:21 произошло аварийное отключение ЛЭП-10кВ № 810 от подстанции №38. Прекращено электроснабжение в микрорайоне Новая Согра (ул.Менделеева, Егорова, Постышева, Усть-Каменогорская). Количество отключенных потребителей составляет порядка 1 583.
Одной из причин отключения электричества называют метеоусловия: дождь, ветер, гроза.
«ЛЭП была введена в эксплуатацию с 1956 года и также имеет высокий процент износа.
На данный момент оперативно-ремонтным персоналом АО «ВК РЭК» ведутся работы по выявлению причины отключения. Просим потребителей электроэнергии отнестись с пониманием к возникшей ситуации, энергоснабжение будет восстановлено в ближайшее время», — пояснили в пресс-службе компании.
При этом в ведомстве добавили, что сегодня в 15:38 произошло еще одно аварийное отключение. На этот раз на ЛЭП-35кВ №76 от подстанции Черемшанской птицефабрики. В результате прекращено электроснабжение в населенных пунктах сел: Секисовка, Верх-Уба, Мало-Уба, Быструха, Волчиха, Махеевка. Количество отключенных потребителей составляет порядка 2 979. Причина — дождь, ветер, гроза. На 17:00 часов все потребители были подключены к энергоснабжению.
К слову, данная ЛЭП была введена в эксплуатацию с 1971 года и также имеется высокий процент износа.
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