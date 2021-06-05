Из-за грозы лес загорелся в Бескарагайском районе ВКО

БЕСКАРАГАЙ. КАЗИНФОРМ - В Бескарагайском районе спасатели ВКО борются с огнем. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС.

«В 15 часов 20 минут в Бескарагайском районе на лесопокрытой территории, принадлежащей​ РГУ «Государственный лесной природный резерват «Семей орманы» произошел пожар на площади пять га по причине грозового разряда. Загорелись прошлогодние насаждения и лесная подстилка, кустарник. Пожар низовой, беглый.

К месту оперативно прибыли​ сотрудники Сосновского лесничества и ДЧС ВКО. Всего в тушении пожара участвует 32 человека и​ 11 единиц техники. Работниками лесничества вокруг очага пожара проведена опашка в​ 4 полосы шириной 4 метра. Распространение огня остановлено», - сообщили в ДЧС.

​На месте пожара развернута командно-штабная машина.

Из-за сухой, жаркой погоды в Бескарагайском районе был объявлен пятый класс пожарной опасности.​

ДЧС ВКО напоминает с целью недопущения пожаров в природной среде, запрещается бросать в лесу горящие спичи, окурки, тлеющие тряпки; разводить костёр в густых зарослях и хвойном молодняке, под низкосвисающими кронами деревьев, оставлять в лесу самовозгораемый материал: тряпку и ветошь, пропитанные маслом, бензином, стеклянную посуду, которая в солнечную погоду может сфокусировать солнечный луч и воспламенить сухую растительность; разводить костёр в ветреную погоду и оставлять его без присмотра, а также​оставлять костёр горящим после покидания стоянки.



