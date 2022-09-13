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Из-за границы возвращен и арестован еще один сообщник Мухтара Аблязова

Редактор:  
Гульмира Байзакова
13 Сентября 2022, 13:33
Из-за границы возвращен и арестован еще один сообщник Мухтара Аблязова

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - По уголовному делу в отношении бывшего топ-менеджмента АО «БТА-Банка» с 2011 года в розыске находился номинальный директор ТОО «Новый Калкаман» Пак Виталий Леонидович. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Антикоррупционную службу.

В период 2006-2008 г.г. посредством незаконного кредитования данной компании Мухтаром Аблязовым и его сообщниками похищены денежные средства на сумму более 8,9 млрд тенге. В 2019 году Пак установлен на территории КНР (город Ченду) .

После проведенной должной разъяснительной работы с близкими родственниками и адвокатом подозреваемого, Пак изъявил желание возвратиться в Казахстан, о чем направил письменное заявление.

При содействии Интерпола МВД РК ВиталийПак прибыл из города Ченду в Алматы и водворен в следственный изолятор. Досудебное расследование продолжается.


Коррупция   МВД РК   Аблязов Мухтар  
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