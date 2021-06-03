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    12:20, 03 Июнь 2021 | GMT +6

    Из-за горевшего тополиного пуха павлодарские пожарные выезжали 9 раз

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Пожарные региона призвали жителей не жечь тополиный пух и оградить от этого детей, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «За сутки в области было девять выездов только по причине загорания тополиного пуха. Все загорания были ликвидированы своевременно силами и средствами департамента», - сообщили журналистам в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

    Региональный департамент по ЧС призвал всех граждан не сжигать на улицах тополиный пух и проводить беседу с детьми, не шалить с огнём.

    «Любое загорание может закончиться трагедией или же в ущерб другим гражданам», - напомнили спасатели.


    Теги:
    МЧС Происшествия, ЧС Общество Безопасность Павлодарская область
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