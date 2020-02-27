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Из-за гололеда жителей Семея попросили не выходить без особой надобности из дома

27 Февраля 2020 10:14
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Из-за гололеда жителей Семея попросили не выходить без особой надобности из дома

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ — Власти Семея из-за гололеда попросили горожан быть внимательными и не выходить без особой надобности из дома, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В связи со сложными погодными условиями (снег, дождь, гололедица) мы просим горожан сохранять спокойствие и внимательность, не выходить без особой надобности из дома. Всем работодателям максимально ограничить присутствие сотрудников на улице и их перемещение по городу как на транспорте, так и в пешем порядке. Из-за перебоев в работе городского общественного транспорта следует с пониманием отнестись к возможным фактам опоздания на работу. Тех горожан, у кого в результате погодных условий могут возникнуть сложности со своими непосредственными руководителями, мы просим обратиться в акимат. Мы постараемся сгладить возможные проблемы», — сообщили в акимате города.

При этом власти города заверили, что все необходимые меры предпринимаются. Работа городских служб в кратчайшие сроки будет восстановлена в полном объеме.

Напомним, что сегодня из-за непогоды были отменены занятия в школах с первого по 11 классы первой смены, а также у студентов первого и второго курсов колледжей города.


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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Акимат, Безопасность, Погода, Общество,
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Автор:

Орал Ерланулы

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