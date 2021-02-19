РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:42, 19 Февраль 2021 | GMT +6

    Из-за гололеда закрыты автотрассы в ВКО

    None
    None
    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане из-за гололеда закрыты некоторые автотрассы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.

    По информации Восточно-Казахстанского филиала ТОО «Казахавтодор» 19 февраля 08:20 часов в связи с ухудшением погодных условий (дождь, гололед) закрыто движение на автодороге республиканского значения Омск - Майкапчагай (756-906 км, город Семей – село Калбатау) для всех видов автотранспорта.

    Кроме того, с 08:00 часов закрыто движение на автодорогах республиканского значения на участках Усть-Каменогорск - Семей (10-198 км, село Герасимовка - Семей), Омск - Майкапчагай (587-733 км, граница Павлодарской области - Семей), Семей - гр. Российской Федераци (3-113 км, Семей - граница РФ) для всех видов автотранспорта.


    Теги:
    Дороги Погода МЧС Восточно-Казахстанская область Транспорт Другие государственные органы Безопасность
    Сейчас читают
    Сегодня, 11:37
    Низкий уровень культуры вождения и дисциплины на дорогах отметил Алихан Смаилов
    Сегодня, 11:35
    Алихан Смаилов: Ненадлежащая дорожная инфраструктура — одна из причин аварийности
    Сегодня, 11:35
    Упорядочить деятельности частных такси поручил Премьер-министр РК
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!