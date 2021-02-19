Из-за гололеда закрыты автотрассы в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане из-за гололеда закрыты некоторые автотрассы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.

По информации Восточно-Казахстанского филиала ТОО «Казахавтодор» 19 февраля 08:20 часов в связи с ухудшением погодных условий (дождь, гололед) закрыто движение на автодороге республиканского значения Омск - Майкапчагай (756-906 км, город Семей – село Калбатау) для всех видов автотранспорта.

Кроме того, с 08:00 часов закрыто движение на автодорогах республиканского значения на участках Усть-Каменогорск - Семей (10-198 км, село Герасимовка - Семей), Омск - Майкапчагай (587-733 км, граница Павлодарской области - Семей), Семей - гр. Российской Федераци (3-113 км, Семей - граница РФ) для всех видов автотранспорта.