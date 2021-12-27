Из-за гололеда закрыта дорога в Атырауской области

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области ДЧС просит людей без особой надобности не покидать дома, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«27 декабря 2021 года в связи с ухудшением погодных условий (гололед) в Атырауской области с 00.30 было закрыто движение для всех видов транспорта на участке автодороги областного значения А-28 «Атырау-Индер» 20-170 км (с.Бесыкты- п.Индербор). С 10:00 27 декабря дорога была открыта. Сегодня с 08:30 в связи с ухудшением погодных условий (гололед), по данным управления пассажирского транспорта и автодорог Атырауской области, закрыто движение на участке дороги областного значения А-27 «п. Миялы-ст.Сагиз» 203-310 км для всех видов автотранспорта»,- сообщили в пресс-службе ДЧС региона.

Департамент по чрезвычайным ситуациям Атырауской области в связи с гололедом просит жителей быть осторожными, сохранять спокойствие и внимательность, не выходить без особой надобности из дома.

