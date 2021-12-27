Из-за гололеда закрыта дорога в Атырауской области
АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области ДЧС просит людей без особой надобности не покидать дома, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«27 декабря 2021 года в связи с ухудшением погодных условий (гололед) в Атырауской области с 00.30 было закрыто движение для всех видов транспорта на участке автодороги областного значения А-28 «Атырау-Индер» 20-170 км (с.Бесыкты- п.Индербор). С 10:00 27 декабря дорога была открыта. Сегодня с 08:30 в связи с ухудшением погодных условий (гололед), по данным управления пассажирского транспорта и автодорог Атырауской области, закрыто движение на участке дороги областного значения А-27 «п. Миялы-ст.Сагиз» 203-310 км для всех видов автотранспорта»,- сообщили в пресс-службе ДЧС региона.
Департамент по чрезвычайным ситуациям Атырауской области в связи с гололедом просит жителей быть осторожными, сохранять спокойствие и внимательность, не выходить без особой надобности из дома.
- До 32 градусов мороза ожидается на севере Казахстана
- Школьников Костаная переводят на «дистанционку» в связи с погодными условиями
- Экибастузские пожарные провели конкурс на лучшую снежную фигуру
- Мокрый снег в Алматы: ДЧС обратился к жителям
- Мокрый снег выпал в Алматы
- Число тяжело болеющих коронавирусом назвали в Атырау
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана