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Из-за гололеда закрыт участок автодороги в Актюбинской области
4 Декабря 2019 21:08
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АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Сегодня с 17:30 в связи с гололедом снова закрыт участок дороги республиканского значения Самара-Шымкент, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС.
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«По данным ТОО «Казахавтодор», с 4 декабря с 17:30 в связи с ухудшением погодных условий - гололедом закрыто движение на участке автодороги Самара-Шымкент для всех видов автотранспорта. В частности, закрыт участок от города Хромтау до поселка Иргиз с 843 километра до 1153 километра», - сообщил сотрудник пресс-службы ДЧС Сабина Серикова.
Снегопад и гололед в актюбинском регионе начались с 1 декабря, в связи с чем постоянно сообщается о закрытии и открытии ряда республиканских и областных дорог.
Ключевые слова: Актюбинская область, Транспорт,
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