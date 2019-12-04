Из-за гололеда закрыт участок автодороги в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Сегодня с 17:30 в связи с гололедом снова закрыт участок дороги республиканского значения Самара-Шымкент, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС.

«По данным ТОО «Казахавтодор», с 4 декабря с 17:30 в связи с ухудшением погодных условий - гололедом закрыто движение на участке автодороги Самара-Шымкент для всех видов автотранспорта. В частности, закрыт участок от города Хромтау до поселка Иргиз с 843 километра до 1153 километра», - сообщил сотрудник пресс-службы ДЧС Сабина Серикова.

Снегопад и гололед в актюбинском регионе начались с 1 декабря, в связи с чем постоянно сообщается о закрытии и открытии ряда республиканских и областных дорог.