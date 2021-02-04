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    23:20, 03 Февраль 2021 | GMT +6

    Из-за гололеда закрыт участок автодороги Нур-Султан-Коргалжын

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Еще один один участок дороги закрыт из-за непогоды в направлении из г.Нур-Султан, передает ДЧС столицы в Telegram.

    «В связи с ухудшением погодных условий (гололёд, дождь со снегом) с 20.00 3 февраля закрыт участок автодороги «Нур-Султан-Коргалжын» 18-180 км (г. Нур-Султан – Коргалжынский заповедник) для всех видов автотранспорта», - говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось о закрытии автодороги «Нур-Султан - Ерейментау-Шидерты» км 16-200, уч. г.Нур-Султан-гр.Павлодарской область.

    Напомним, сильный снег, туман, метель ожидаются 4 февраля в восьми регионах страны.


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