Из-за гололеда закрыт участок автодороги Нур-Султан-Коргалжын

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Еще один один участок дороги закрыт из-за непогоды в направлении из г.Нур-Султан, передает ДЧС столицы в Telegram.

«В связи с ухудшением погодных условий (гололёд, дождь со снегом) с 20.00 3 февраля закрыт участок автодороги «Нур-Султан-Коргалжын» 18-180 км (г. Нур-Султан – Коргалжынский заповедник) для всех видов автотранспорта», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о закрытии автодороги «Нур-Султан - Ерейментау-Шидерты» км 16-200, уч. г.Нур-Султан-гр.Павлодарской область.

Напомним, сильный снег, туман, метель ожидаются 4 февраля в восьми регионах страны.