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Из-за гололеда  закрыли дороги в Акмолинской области

12 Ноября 2020 22:16
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Из-за гололеда  закрыли дороги в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Закрыто движение на участках автодорог республиканского значения в Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

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«По данным АО НК «КазАвтоЖол», 13 ноября с 00.00 в связи с ухудшением погодных условий (гололед) закрыто движения для всех видов транспорта на участках автодорог республиканского значения: на автодорогах «Нур-Султан-Петропавловск» (на 18-231 км, город Нур-Султан – город Щучинск) и «Кокшетау-Атбасар» (на 0-184 км, город Кокшетау- город Атбасар)», - говорится в сообщении.




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#Акмолинская область   #Транспорт   #Погода  
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Автор:

Оксана Матасова

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