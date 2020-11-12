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Из-за гололеда закрыли дороги в Акмолинской области
12 Ноября 2020 22:16
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КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Закрыто движение на участках автодорог республиканского значения в Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.
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«По данным АО НК «КазАвтоЖол», 13 ноября с 00.00 в связи с ухудшением погодных условий (гололед) закрыто движения для всех видов транспорта на участках автодорог республиканского значения: на автодорогах «Нур-Султан-Петропавловск» (на 18-231 км, город Нур-Султан – город Щучинск) и «Кокшетау-Атбасар» (на 0-184 км, город Кокшетау- город Атбасар)», - говорится в сообщении.
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