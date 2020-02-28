Из-за гололеда в ВКО отменены занятия в школах

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане из-за гололеда отменены занятия в школах, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент по ЧС ВКО.

В ДЧС ВКО сообщили, что по информации управления образования, 28 февраля в Семее и Усть-Каменогорске из-за гололеда отменяются занятия у учащихся с 1 по 11 классы 1 смены.

Кроме того, отменены занятия в начальной школе Бородулихинского района.

