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Из-за гололеда в ВКО отменены занятия в школах

28 Февраля 2020 07:09
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Из-за гололеда в ВКО отменены занятия в школах

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане из-за гололеда отменены занятия в школах, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент по ЧС ВКО.

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В ДЧС ВКО сообщили, что по информации управления образования, 28 февраля в Семее и Усть-Каменогорске из-за гололеда отменяются занятия у учащихся с 1 по 11 классы 1 смены.

Кроме того, отменены занятия в начальной школе Бородулихинского района.


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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Образование,
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Автор:

Орал Ерланулы

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