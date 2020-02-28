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Из-за гололеда в ВКО отменены занятия в школах
28 Февраля 2020 07:09
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СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане из-за гололеда отменены занятия в школах, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент по ЧС ВКО.
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В ДЧС ВКО сообщили, что по информации управления образования, 28 февраля в Семее и Усть-Каменогорске из-за гололеда отменяются занятия у учащихся с 1 по 11 классы 1 смены.
Кроме того, отменены занятия в начальной школе Бородулихинского района.
Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Образование,
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