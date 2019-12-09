Из-за гололеда в Усть-Каменогорске пострадали свыше 130 человек
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – В Усть-Каменогорске количество пострадавших за последние дни от гололеда превысило 130 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения ВКО.
«Если 6 декабря от уличных травм пострадали 37 человек, то 7 декабря – 24, а 8 декабря количество пострадавших достигло 34. Сегодня, 9 декабря, с утра уже пострадали 42 жителя. У всех выявлены ушибы, переломы и растяжения», - пояснили в пресс-службе управления.
В это время в Семее за два прошедших дня в травпункт поступили 28 человек. Все пострадавшие подскользнулись на улице.
«В основном горожане получают ушибы конечностей, есть и переломы. Сегодня утром упал ребенок и получил травму ноги», - пояснили на станции скорой медицинской помощи г. Семей.
Напомним, что связи с непогодой, в том числе и гололеда, 6-7 декабря были отменены занятия в школах Семея.
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