Из-за гололеда в Усть-Каменогорске пострадали свыше 130 человек

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – В Усть-Каменогорске количество пострадавших за последние дни от гололеда превысило 130 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения ВКО.

«Если 6 декабря от уличных травм пострадали 37 человек, то 7 декабря – 24, а 8 декабря количество пострадавших достигло 34. Сегодня, 9 декабря, с утра уже пострадали 42 жителя. У всех выявлены ушибы, переломы и растяжения», - пояснили в пресс-службе управления.

В это время в Семее за два прошедших дня в травпункт поступили 28 человек. Все пострадавшие подскользнулись на улице.

«В основном горожане получают ушибы конечностей, есть и переломы. Сегодня утром упал ребенок и получил травму ноги», - пояснили на станции скорой медицинской помощи г. Семей.

Напомним, что связи с непогодой, в том числе и гололеда, 6-7 декабря были отменены занятия в школах Семея.