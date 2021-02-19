Из-за гололеда в Семее отменены занятия в школах

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее из-за сильного гололеда отменены занятия в школах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В городском отделе образования сообщили, что в Семее 19 февраля отменены занятия у учащихся с 1 по 11 классы второй смены. Тем временем в школу частично не пошли и учащиеся соседнего с городом Бескарагайского района.

«В Бескарагайском районе отменены занятия с 1 по 5 классы», - уточнили в пресс-службе в департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.

При этом департаменте по ЧС напомнили, что в Восточном Казахстане из-за ухудшения погодных условий закрываются автодороги. Так, 19 февраля из-за сильных осадков, гололеда закрыты для всех видов транспорта автодороги по направлениям: Омск - Майкапчагай, на участке км 756-906 (Семей - село Калбатау), Усть-Каменогорск - Семей, на участке км 10-198 (село Герасимовка – Семей), Омск - Майкапчагай на участке км 587-733 (граница Павлодарской области – Семей ), Семей - граница Российской Федерации на участке км 3-113 (Семей – граница РФ ).

В ДЧС региона просят население не покидать пределы населенных пунктов. Так, 19-20 февраля по области объявлено штормовое предупреждение из-за осадков, гололеда и усиления ветра с порывами до 25 м/с.

«В гололед пешеходам прежде, чем выйти на улицу, необходимо подобрать соответствующую обувь с нескользящей подошвой. Передвигаясь по обледенелому участку, не спешите, не бегите, не держите руки в карманах, наступайте на лед всей подошвой. Пожилым людям следует иметь трость с шипом на наконечнике», - предупредили в ведомстве.

Автомобилистам напомнили, что при таких метеоуслвоиях возникает затруднение движения, увеличивается количество ДТП. В связи с этим необходимо быть предельно внимательными. В ДЧС призвали водителей не игнорировать штормовые предупреждения, на дороге соблюдать скоростной режим и дистанцию.



