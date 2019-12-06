Из-за гололеда в Семее и Курчатове отменены занятия в школах

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В двух городах Восточного Казахстана из-за погодных условий отменены занятия в школах, передает МИА «КАзинформ».

«По информации Управления образования, 6 декабря в Семее из-за гололеда отменяются занятия у учащихся с 1-9 классы 1 смены, а также в городе Курчатове с 1-11 классы 1 смены», - пояснили в ДЧС ВКО.

Отметим, что накануне в городском управлении по ЧС предупредили, что 6 декабря в Восточно-Казахстанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег).