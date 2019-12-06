Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 21:59
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 17:50
-
вчера 17:41
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Из-за гололеда в Семее и Курчатове отменены занятия в школах
6 Декабря 2019 07:57
Поделиться:
СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В двух городах Восточного Казахстана из-за погодных условий отменены занятия в школах, передает МИА «КАзинформ».
Новости по темеИз-за мороза в школах столицы и двух регионов отменены занятия В столице отменили занятия для учащихся 0-4 классов второй смены Занятия для учащихся 0-9 классов первой смены в школах Нур-Султана отменяются
«По информации Управления образования, 6 декабря в Семее из-за гололеда отменяются занятия у учащихся с 1-9 классы 1 смены, а также в городе Курчатове с 1-11 классы 1 смены», - пояснили в ДЧС ВКО.
Отметим, что накануне в городском управлении по ЧС предупредили, что 6 декабря в Восточно-Казахстанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег).
Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Образование, Погода,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Частные фирмы будут охранять школы и детсады Акмолинской области
- Метель и гололед ожидаются в Казахстане
- Гранты для студентов теперь будет выдавать Минсельхоз
- Какие трассы закрыты для движения из-за погодных условий
- О сотрудничестве с Германией в дуальном образовании рассказал Президент РК
- Об усилении ответственности руководителей за коррупцию среди подчиненных рассказали в ВКО
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047