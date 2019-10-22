Из-за гололеда увеличили число автопатрулей на дорогах СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за один день полицейские выявили более 330 нарушений правил дорожного движения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, большое число нарушений допустили пешеходы, переходившие дорогу в неустановленном месте или на запрещающий сигнал светофора. По региону выявили 15 человек, которые сели за руль в нетрезвом состоянии. На штрафстоянку поставили 5 транспортных средств.

«В связи с ухудшением погодных условий, понижением температуры, образованием наледи в целях профилактики ДТП на автодорогах республиканского значения области увеличена плотность нарядов патрульной полиции. В ночное время патрулирование осуществляется с включенными проблесковыми маячками синего и красного цвета. Автопатрули несут службу на наиболее аварийно-опасных участках», - сообщили в пресс-службе.

Полицейские рекомендуют автовладельцам своевременно установить на автомобиле зимние шины.

«В целях своевременной уборки наледи и подсыпки песка на улицах областного центра выведена специализированная дорожная техника, 5 пескоразбрасывателей. На областных и на автодорогах республиканского значения задействовано 86 единиц дорожной техники ТОО «КазАвтоДор», - добавили в пресс-службе.