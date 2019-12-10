-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 21:03
-
-
-
вчера 20:28
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 19:35
-
вчера 19:21
-
-
-
вчера 18:35
-
вчера 18:32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 17:15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 15:44
-
вчера 15:36
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 14:00
-
вчера 13:52
-
-
Из-за гололеда перевернулся автомобиль на трассе в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Житель Северо-Казахстанской области поблагодарил полицейских за помощь в дорожно-транспортном происшествии, передает корреспондент МИА «Казинформ».
ДТП с участием 18 авто за два дня произошло на жамбылском участке автодороги Западная Европа - Западный Китай
По информации пресс-службы департамента полиции, автомобиль мужчины из-за гололеда вылетел в кювет и перевернулся на крышу. Произошло это на автодороге «Кокшетау-Рузаевка» в минувшие выходные.
«Полицейские помогли с эвакуатором, погрузкой автомобиля, отогрели нас, сопроводили до гостиницы и оставили только после того, как убедились, что нам больше не в чем помогать. Выражаю свою благодарность за ту помощь, которую нам оказали. Я убедился в том, что полицейские добросовестно несут свою службу на дорогах», - сказал водитель.
Полицейские отмечают, что в конце прошлой недели непогода скорректировала планы десятков водителей. Дальнобойщикам приходилось ночевать на трассах или в близлежащих селах. Из-за гололеда движение по республиканским трассам закрывали неоднократно.
«В связи с гололедицей на дорогах областного и республиканского значения было усилено автопатрулирование. Ситуацию на дорогах мониторили круглосуточно. Каждое происшествие находилось на контроле руководства. Главное – обеспечить безопасность всех участников дорожного движения», - сказал заместитель начальника управления местной полицейской службы Григорий Тыш.
Ежедневно на службу заступают свыше 30 экипажей патрульной полиции. В случаях вынужденных остановок вблизи транспортных средств несут службу сотрудники патрульной полиции.
- Средневековое захоронение обнаружили в Северном Казахстане
- Награды за помощь в борьбе с коррупцией вручили активистам в СКО
- В краже денег со счета больного ребенка подозревают подростка в Актобе
- Мужчина с топором напал на автобус в Талдыкоргане
- МИД РК выразило соболезнование в связи с трагедией в Индии
- Из-за гололеда в Усть-Каменогорске пострадали свыше 130 человек
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана