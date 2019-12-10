Из-за гололеда перевернулся автомобиль на трассе в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Житель Северо-Казахстанской области поблагодарил полицейских за помощь в дорожно-транспортном происшествии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, автомобиль мужчины из-за гололеда вылетел в кювет и перевернулся на крышу. Произошло это на автодороге «Кокшетау-Рузаевка» в минувшие выходные.

«Полицейские помогли с эвакуатором, погрузкой автомобиля, отогрели нас, сопроводили до гостиницы и оставили только после того, как убедились, что нам больше не в чем помогать. Выражаю свою благодарность за ту помощь, которую нам оказали. Я убедился в том, что полицейские добросовестно несут свою службу на дорогах», - сказал водитель.

Полицейские отмечают, что в конце прошлой недели непогода скорректировала планы десятков водителей. Дальнобойщикам приходилось ночевать на трассах или в близлежащих селах. Из-за гололеда движение по республиканским трассам закрывали неоднократно.

«В связи с гололедицей на дорогах областного и республиканского значения было усилено автопатрулирование. Ситуацию на дорогах мониторили круглосуточно. Каждое происшествие находилось на контроле руководства. Главное – обеспечить безопасность всех участников дорожного движения», - сказал заместитель начальника управления местной полицейской службы Григорий Тыш.

Ежедневно на службу заступают свыше 30 экипажей патрульной полиции. В случаях вынужденных остановок вблизи транспортных средств несут службу сотрудники патрульной полиции.







