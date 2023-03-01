Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Астана

Из-за гололеда для всех видов транспорта закрыта автодорога Астана-Коргалжын

1 Марта 2023, 00:51
Из-за гололеда для всех видов транспорта закрыта автодорога Астана-Коргалжын

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Пресс-служба ДЧС Астаны проинформировала о том, что 1 марта с 00:00 в связи с ухудшением погодных условий (гололед) закрыто движение на автодороге республиканского значения Астана-Коргалжын 19-124 км участок город Астана-поселок Коргалжын для всех видов транспортных средств, передает МИА «Казинформ».

Ранее сообщалось, что в Павлодарской области из-за метели и плохой видимости для всех видов транспорта закрыты две дороги.


Новости по теме
О шторме предупредили жителей Алматы, Шымкента и 8 областей
Осадки и усиление ветра ожидаются в Казахстане 18 – 20 марта
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Астане и Актобе
Теги:
Читайте также
Пропуск грузов из Китая в Казахстан вырос в три раза – КГД
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 18 марта
Находившуюся в межгосударственном розыске гражданку Узбекистана задержали в Астане
80% детей переносят корь легко - врач
Корь у детей: о симптомах заболевания сообщила инфекционист
О шторме предупредили жителей Алматы, Шымкента и 8 областей
Новую публичную библиотеку открыли в Астане
Осадки и усиление ветра ожидаются в Казахстане 18 – 20 марта
Новости партнеров
Популярное
1 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Астане и Актобе
2 Боксер Алихан Нурзак нокаутировал мексиканца и выиграл медаль молодежного Кубка мира
3 Компенсацию по тенговым депозитам получат свыше 2,6 млн казахстанцев
4 Елена Рыбакина вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе
5 Артур Ластаев - о делах по нападению на журналистов: Надеемся на объективное расследование

Лента новостей