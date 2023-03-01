Из-за гололеда для всех видов транспорта закрыта автодорога Астана-Коргалжын

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Пресс-служба ДЧС Астаны проинформировала о том, что 1 марта с 00:00 в связи с ухудшением погодных условий (гололед) закрыто движение на автодороге республиканского значения Астана-Коргалжын 19-124 км участок город Астана-поселок Коргалжын для всех видов транспортных средств, передает МИА «Казинформ».

Ранее сообщалось, что в Павлодарской области из-за метели и плохой видимости для всех видов транспорта закрыты две дороги.