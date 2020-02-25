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Из-за гололеда большегрузы «слетают» с трассы в Северо-Казахстанской области

25 Февраля 2020 09:29
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Из-за гололеда большегрузы «слетают» с трассы в Северо-Казахстанской области

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Почти спасательную операцию развернули на трассе полицейские в Северо-Казахстанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента полиции, на трассе «Костанай-Мамлютка» в кювет съехал МАЗ. Водитель чудом не пострадал. А вот на эвакуацию большегруза пришлось потратить несколько часов.

На помощь водителю, жителю Костаная, приехали патрульные полицейские Амиржан Таккужин и Канат Кенисбаев. Они обратились к жителю села Екатериновки Вячеславу Генаеву, который на своем К-700 уже не раз выручал в таких ситуациях.

Первая попытка вытянуть МАЗ не удалась - оборвался трос. Остановилась «Audi», за рулём которой находился ещё один житель района Юрий Зайцев. Он помог вернуть МАЗ на дорогу.

«При движении по зимним дорогам следует соблюдать повышенную бдительность. Только за минувшую неделю сотрудники батальона своими силами 10 раз помогали водителям, попавшим в трудную ситуацию на трассе», - отметил заместитель командира батальона патрульной полиции Уалихан Оразалин.


На прошлой неделе на дорогах области из снежных заносов эвакуировали не один десяток автомобилей. В конце недели в регионе ожидается повышение температуры воздуха, метель, ветер. Служба 112 предупредила о возможном гололеде в ближайшие сутки.



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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Происшествия, Транспорт, Дороги,
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Автор:

Олеся Жуковень

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