Из-за гололеда 15 ДТП за сутки произошло в Жамбылской области

29 Ноября 2022, 21:45

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Количество дорожно-транспортных происшествий из-за резкого ухудшения погодных условий увеличилось в жамбылском регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«28 ноября на территории Жамбылской области произошло 15 дорожно-транспортных происшествий, из них 7 механических. В результате аварий 10 человек получили различные травмы легкой степени. Назначены необходимые экспертизы по установлению причин ДТП», - сообщила руководитель пресс-службы департамента полиции Жамбылской области Гульсара Мухтаркулова.

В Таразе и районах области зафиксированы ДТП с участием маршрутных автобусов и нарушения движения автобусов по маршруту.

«В 13-м микрорайоне Тараза автобус из-за скользкой дороги съехал в кювет, - пояснил руководитель отдела ТОО «Жасыл ел-Тараз» Нурбол Жетписбаев. – Однако все обошлось, пострадавших не было, так как этот автобус направлялся в автопарк, следовательно, в салоне пассажиров не было».

Кроме того, из-за гололеда зафиксировано дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного автобуса №9 в районе села Талас. На момент ДТП в салоне пассажиров также не было, никто не пострадал.

Временно было приостановлено курсирование общественного транспорта по причине гололеда из Тараза в сторону массива «Шолдала». Движение возобновили после обработки дорог песком и солью.

«Что касается обследования маршрутных автобусов, отмечу, что все наши автобусы перед выходом на линию проходят проверку механиком, который делает отметку в путевом листе об исправности автобуса», - пояснил спикер.

По информации акимата города Тараза, с вечера 28 ноября городские коммунальные службы проводят работы по подсыпке инертными материалами проезжей части и тротуаров областного центра. Задействовано 16 единиц специализированной техники и 185 рабочих. Ведется расчистка автобусных остановок, а также прилегающих к школам и больницам дорог.

Как сообщалось ранее, 28 ноября в регионе было зафиксировано общее ухудшение погодных условий, сильный гололед. Было закрыто движение для всех видов автотранспорта по трассе Тараз – Шымкент на участке автодороги республиканского значения Алматы – Термез - Ташкент (534 - 593 км, село Айша биби - граница Туркестанской области).

По прогнозам синоптиков, 30 ноября - 1 декабря в регионе ожидается усиление ветра с порывами до 28 метров в секунду, сильный снегопад, туман и гололед.

В связи с погодными условиями департамент полиции Жамбылской области настоятельно рекомендует водителям соблюдать правила дорожного движения и нормы безопасности, внимательно относиться к техническому состоянию автомобиля, быть бдительными при появлении пешеходов на проезжей части.