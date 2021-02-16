Из-за фото в бане наказали полицейских в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В Семее наказаны полицейские, которые во время ограничительных мер отдыхали в банном комплексе, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.

Накануне в соцсетях появилась коллективная фотография полицейских в одной из бань города. В управлении собственной безопасности ДП ВКО было проведено служебное расследование. Выяснилось, что 29 января участковые инспекторы полиции вместе с начальником отделения местной полицейской службы Центрального отдела полиции Р.Сунгатовым сходили в банный комплекс.

«Согласно результатам проверки, за допущенное нарушение служебной дисциплины, начальник отделения местной полицейской службы Центрального отдела полиции Сунгатов Р.С. освобожден от занимаемой должности. Участковые инспекторы полиции привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», - пояснили в пресс-службе ДП ВКО.

Вместе с тем, за недобросовестное исполнение своих обязанностей и проявленную бесконтрольность за личным составом от занимаемых должностей освобождены ряд должностных лиц управление полиции г.Семей и Центрального отдела полиции г.Семей.

В отношении полицейских, находившихся в банном комплексе, в уполномоченный орган (департамент санитарно-эпидемиологического контроля ВКО) направлены соответствующие материалы для привлечения к административной ответственности за несоблюдение санитарных норм.