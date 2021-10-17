Из-за фишинговой атаки официальные страницы сайта Премьер-Министра РК недоступны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Официальные страницы сайта Премьер-Министра РК в результате фишинговой атаки временно недоступны. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Премьер-Министра РК Зарина Нурланова.

«Страницы сайта Премьер-Министра РК @primeminister.kaz, @primeminister.kz, @PrimeMinister.int в результате фишинговой атаки временно недоступны.

На данный момент ведутся переговоры с платформой Facebook о восстановлении аккаунтов. Вся информация будет также доступна на сайте PrimeMinister.kz и официальных аккаунтах в Twitter, Vk, Instagram», - написала она.