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Из-за ДТП остановили подачу газа в микрорайоне в Алматы

17 Января 2023, 10:30
Из-за ДТП остановили подачу газа в микрорайоне в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Оперативно решается вопрос ремонта по повреждению частных газовых сетей ТОО «Баймак» в микрорайоне Кайрат, которые вышли из строя в результате ДТП. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

Вчера в 13:30 водитель грузового автомобиля совершил наезд на газовую магистраль среднего давления, в ряде домов микрорайона была приостановлена подача газа.

Аварийно-восстановительные работы заняли более 3 часов, в дальнейшем были начаты пусконаладочные работы, однако ремонтным бригадам не удалось в полной мере обеспечить стабильное газоснабжение.

Сотрудниками районного акимата и АО «КазТрансГаз Аймак» была проведена разъяснительная встреча с жителями микрорайона, после чего был проведен подомовой обход.

В 1:30 было обеспечено газоснабжение 135 абонентам.

По оставшимся 52 абонентам на сетях была выявлена закупорка газовых труб, для устранения которой потребовалось отключение основной магистрали. Согласно технике безопасности сварочные и пусконаладочные работы в ночное время не производятся.

Жителям микрорайона были даны разъяснения, что аварийно-восстановительные работы будут продолжены сегодня.


Фото: пресс-служба акимата г. Алматы




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