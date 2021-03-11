Из-за дождя в Алматы усилена работа дежурных бригад на потенциально подтапливаемых участках

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы усилена работа дежурных бригад на потенциально подтапливаемых участках, таких участков в городе насчитывается 17, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Алматы начался сильный дождь. По информации синоптиков, осадки продолжатся ориентировочно до обеда 11 марта. В связи с чем, на потенциальных участках подтоплений усилены работы дежурных бригад. Районными акиматами и аварийными службами ведется контроль соответствующих участков.

«Департаментом по ЧС совместно с районными акиматами заранее был составлен перечень часто подтапливаемых участков. Сегодня силы и средства (специальная техника) заблаговременно выдвинуты на постоянно подтапливаемые участки еще до начала выпадения осадков», - сообщили в пресс-службе акимата.

В городе для своевременного реагирования приведены в готовность группировка сил и средств в количестве 5247 человек личного состава, 776 единиц техники различного назначения, 26 плавательных средств, 92 мотопомп и 99 единиц автономных электростанций.

По состоянию на 19:00 10 марта информации о подтоплениях на службу «112» не поступало.

Как ранее сообщили в ДЧС, с учетом устраненных в 2020 году 9 участков, а также вновь выявленных 6 участков на сегодняшний день количество паводкоопасных участков в городе составляет 17.

Стоит отметить, что с начала зимы в целях предупреждения аварийных ситуаций во время осадков коммунальными службами районных акиматов, службы спасения 109, ДЧС г. Алматы очищено 1040 км арычных сетей из требующих очистку 1161 км, вывезено 200 кубометров твердых бытовых отходов, а также проблемные участки русел рек с общей протяженностью 39 км проведены дноуглубительные работы русла реки Каргалы протяженностью более 1600 метров.



