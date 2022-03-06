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    21:37, 05 Март 2022 | GMT +6

    Из-за дождя и метели закрывают дороги в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области из-за непогоды закрывают дороги, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, с 21:00 часов в связи с ухудшением погодных условий - снег с дождем, метель, видимость 50-100 метров - ввели ограничение движения для всех видов транспортных средств на следующих участках автомобильных дорог: «Жезказган - Петропавловск» (от границы Акмолинской области – до райцентра Сергеевки района Шал акына), «Екатеринбург-Алматы» (от границы Костанайской области до границы Акмолинской области), «Кокшетау – Рузаевка» (от села Саумалколь Айыртауского района до села Рузаевки им. Г.Мусрепова).

    Ветер уже усилился в Петропавловске. Температура воздуха составляет минус 1 градус.

    На шестое марта в регионе объявили штормовое предупреждение из-за осадков и усиления ветра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха поднимется до пяти градусов тепла.


    Теги:
    Дороги Погода Северо-Казахстанская область Транспорт
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