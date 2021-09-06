Из-за детской шалости в Семее вспыхнул пожар в доме

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - По причине детской шалости в Семее пострадал дом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение в Instagram пресс-службы ДЧС ВКО.

5 сентября поступило сообщение о том, что по ул. Кирпичный тупик горит дом. По прибытию пожарных к месту вызова горели деревянные конструкции кровли, забор, хозпостройка на общей площади 101 кв. метров. Пожарными обнаружено и вынесено 2 газовых баллона емкостью 27 литров.

Предварительная причина пожара: неосторожное обращение детей с огнем.

Управление по ЧС г. Семей напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Пренебрежение мерами пожарной безопасности крайне опасно. При подозрении на возгорание необходимо незамедлительно звонить по номеру «112».



