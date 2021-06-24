Из-за цветов для любимой утонул житель Атбасара

АТБАСАР. КАЗИНФОРМ – 52-летний житель Атбасара утонул, сорвав речную лилию для своей возлюбленной, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ДЧС Акмолинской области, трагедия произошла в городе Атбасаре 22 июня. В 18:48 на пульт связи спасателей поступило телефонное сообщение о том, что в реке Жабай утонул человек.

«По прибытии на место происшествия стало известно, что 52-летний мужчина пошел рыбачить вместе с гражданской супругой. Чуть позже он полез в воду и поплыл сорвать речные цветы. Возвращаясь, мужчина утонул. Для поиска утонувшего были вызваны спасатели оперативного спасательного отряда ДЧС Акмолинской области из города Кокшетау. Утром 23 июня тело мужчины было найдено на глубине реки», - сообщил заместитель начальника ДЧС Акмолинской области канат Доспаев.

Как добавили в ведомстве, место было не предназначено для купания, всего в 400 метрах находится официальный пляж.