Из-за чужой пиротехники пострадала квартира в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в период с 31 декабря по 5 января пожарная служба зарегистрировала 7 пожаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Один пожар произошел в новогоднюю ночь из-за неправильного использования пиротехники. При этом пострадала квартира совершенно не причастных к ее запуску людей. По словам начальника управления снижения рисков бедствий и контроля в области гражданской защиты Игоря Балеева, около часа ночи пиротехника «прилетела» на балкон квартиры, расположенной на втором этаже. Владельцев в эту ночь дома не было. В результате выгорел балкон, повредил огонь и спальню. Спасателям пришлось эвакуировать из дома в разгар праздника 30 человек.

«По словам очевидцев, неизвестные лица запускали пиротехнические изделия. Нанесен материальный ущерб. Материал передан по подведомственности в департамент полиции. Там будут устанавливать виновных лиц», - сказал И. Балеев.

Рассказал он подробности по факту гибели матери и двоих детей. Предварительная причина пожара - замыкание проводки в распределительной коробке. Произошло это в соседней комнате. Вероятно, мать с детьми спали и потому не смогли спастись.

«Предполагаем, что люди получили отравление угарным газом. Горение было в соседней комнате. Прекратилось оно, когда закончился кислород. На момент прибытия пожарных наблюдалось плотное задымление», - проинформировал И. Балеев.

Спасатели говорят, что в час дня к семье приходила бабушка. Все было в порядке. Уже в пять часов вечера пожарные обнаружили безжизненные тела женщины и детей.