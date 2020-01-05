-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 19:44
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 17:06
-
-
-
вчера 16:46
-
-
-
-
Из-за чужой пиротехники пострадала квартира в Петропавловске
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в период с 31 декабря по 5 января пожарная служба зарегистрировала 7 пожаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Один пожар произошел в новогоднюю ночь из-за неправильного использования пиротехники. При этом пострадала квартира совершенно не причастных к ее запуску людей. По словам начальника управления снижения рисков бедствий и контроля в области гражданской защиты Игоря Балеева, около часа ночи пиротехника «прилетела» на балкон квартиры, расположенной на втором этаже. Владельцев в эту ночь дома не было. В результате выгорел балкон, повредил огонь и спальню. Спасателям пришлось эвакуировать из дома в разгар праздника 30 человек.
«По словам очевидцев, неизвестные лица запускали пиротехнические изделия. Нанесен материальный ущерб. Материал передан по подведомственности в департамент полиции. Там будут устанавливать виновных лиц», - сказал И. Балеев.
Рассказал он подробности по факту гибели матери и двоих детей. Предварительная причина пожара - замыкание проводки в распределительной коробке. Произошло это в соседней комнате. Вероятно, мать с детьми спали и потому не смогли спастись.
«Предполагаем, что люди получили отравление угарным газом. Горение было в соседней комнате. Прекратилось оно, когда закончился кислород. На момент прибытия пожарных наблюдалось плотное задымление», - проинформировал И. Балеев.
Спасатели говорят, что в час дня к семье приходила бабушка. Все было в порядке. Уже в пять часов вечера пожарные обнаружили безжизненные тела женщины и детей.
- Газозаправочная станция горела в Жамбылской области
- На автодороге «Нур-Султан - Петропавловск» водитель наехал на торговые площадки
- 57 малышей родились в праздничные дни в перинатальном центре СКО
- Подробности спасения тонувших в Урале подростков рассказали в Атырау
- Женщину, пришедшую за зарплатой, избили в Алматы
- Потерявшихся в Усть-Каменогорске детей приютили соседи
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана