Из-за ЧС в Жамбылской области отменены некоторые пассажирские поезда
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с закрытием движения пассажирских поездов на участке «Турксиб-Тараз» из-за ЧС на перегоне «Акшолак-Ушбулак» в Жамбылской области отменяется курсирование трех пассажирских поездов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «ҚТЖ».
Отменяется курсирование поездов:
№ 71 «Алматы-2-Туркестан» отправлением из Алматы-2 27 августа 2021 г. на одну дату;
№ 321 «Алматы-2 - Сарыагаш» отправлением из Алматы -2 27 августа 2021 г. на одну дату;
№ 26 «Шымкент - Алматы-2» отправлением из Шымкента 27 августа 2021 г. на одну дату.
«Пассажиры, ранее оформившие проездные документы (билеты) на отмененные поезда, могут оформить возврат и получить денежные средства в полном объеме без удержаний.
Для получения разъяснений по возвратам проездных документов (билетов) обращаться по номеру Whats App: 8-707-270-36-64.
Просим пассажиров по всем вопросам обращаться в справочные службы вокзалов:
Ст. Алматы-2 8-7272-96-13-15
Ст. Алматы-1 8-7272-96-33-90
Ст. Луговая 8-263-13-61-05
Ст. Шымкент 8-7252-95-21-24
Ст. Тараз 8-7262-96-24-59
ст. Шу 8-7264-36-36-82
ст. Кызылорда 8-7242-29-21-35
Всю справочную информацию по графику движения пассажирских поездов можно узнавать по номеру «105», - добавили в пресс-службе.
- Правительственная комиссия оценит ущерб от пожара и взрывов в Жамбылской области
- Пропавшую в столице чету пенсионеров нашли акмолинские полицейские
- Ситуация в Жамбылской области стабильная, под контролем - Бердибек Сапарбаев
- Президент РК поручил создать комиссию для ликвидации последствий ЧС в Жамбылской области
- Мажилисмены выразили соболезнования семьям погибших в результате взрывов в Жамбылской области
- Глава государства провел экстренное совещание в связи со взрывами в Жамбылской области
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана