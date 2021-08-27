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Из-за ЧС в Жамбылской области отменены некоторые пассажирские поезда

27 Августа 2021 16:46
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Из-за ЧС в Жамбылской области отменены некоторые пассажирские поезда

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с закрытием движения пассажирских поездов на участке «Турксиб-Тараз» из-за ЧС на перегоне «Акшолак-Ушбулак» в Жамбылской области отменяется курсирование трех пассажирских поездов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «ҚТЖ».

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Отменяется курсирование поездов:

№ 71 «Алматы-2-Туркестан» отправлением из Алматы-2 27 августа 2021 г. на одну дату;

№ 321 «Алматы-2 - Сарыагаш» отправлением из Алматы -2 27 августа 2021 г. на одну дату;

№ 26 «Шымкент - Алматы-2» отправлением из Шымкента 27 августа 2021 г. на одну дату.

«Пассажиры, ранее оформившие проездные документы (билеты) на отмененные поезда, могут оформить возврат и получить денежные средства в полном объеме без удержаний.

Для получения разъяснений по возвратам проездных документов (билетов) обращаться по номеру Whats App: 8-707-270-36-64.

Просим пассажиров по всем вопросам обращаться в справочные службы вокзалов:

Ст. Алматы-2 8-7272-96-13-15

Ст. Алматы-1 8-7272-96-33-90

Ст. Луговая 8-263-13-61-05

Ст. Шымкент 8-7252-95-21-24

Ст. Тараз 8-7262-96-24-59

ст. Шу 8-7264-36-36-82

ст. Кызылорда 8-7242-29-21-35

Всю справочную информацию по графику движения пассажирских поездов можно узнавать по номеру «105», - добавили в пресс-службе.



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#КТЖ   #Происшествия   #Взрывы в Жамбылской области  
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